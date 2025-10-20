小林秀雄賞を受賞した評論家の川本三郎さん（右）と、新潮ドキュメント賞を受賞した動物言語学者の鈴木俊貴さん第２４回小林秀雄賞と新潮ドキュメント賞（新潮文芸振興会主催）の贈呈式が１０日、東京都内で開かれた。小林秀雄賞は評論家・川本三郎さんの「荷風の昭和」（新潮選書、前後篇〈へん〉）が、新潮ドキュメント賞は東京大准教授で動物言語学者の鈴木俊貴さんの「僕には鳥の言葉がわかる」（小学館）が受賞した。川本