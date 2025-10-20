お話を聞いた人五十嵐美和子(いがらし・みわこ)絵本作家、イラストレーター1983年埼玉県生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。第8回MOE イラスト・絵本大賞年間グランプリ佳作入賞。絵本に『トリケラとしょかん』『コモちゃんのかくれんぼ』（白泉社）、『ヤマネコとアザラシちょうさだん』『くもとそらのえほん』（PHP研究所）がある。１台１台の「かっこよさ」を大切に描いた――新幹線、特急列車、機関車、地下鉄