じゃがいもといえば、カレー、肉じゃが、ポテトサラダ……と、身近な家庭料理に欠かせない野菜のひとつ。品種改良が重ねられ、最近ではスーパーで悩んでしまうほど多種多様なじゃがいもを見かけるようになりました。今回は、じゃがいもを選ぶ際に便利な「チャート表」や、おすすめ品種をご紹介します。じゃがいも選びは「食感」と「煮崩れ具合」がポイント今やたくさんの品種があるじゃがいも。さまざまな料理にも使われるじゃがい