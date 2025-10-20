せっかく合コンに参加するなら、なにかしらの収穫を得たいもの。とはいえガツガツしていると思われたくない場合は、気になる女子の胸の内を自然に探ることができる質問を繰り出してみてはいかがでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「合コンで気になる女子が脈アリかそれとなく探る質問」をご紹介します。【１】全体的な印象を手掛かりにする「今日の合コンはぶっちゃけ当たり？外れ？」「