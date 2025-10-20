◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズブルージェイズ―マリナーズ（１９日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）マリナーズが３勝２敗で王手をかけたア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦が１９日（日本時間２０日）、ブルージェイズの本拠地で行われ、ブルージェイズが3回までに４点を奪い試合をリードしている。２回、先頭のバーショの中堅左への安打を、中堅ロドリゲスがはじく間に二塁進塁。続くクレメ