◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズブルージェイズ―マリナーズ（１９日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）マリナーズが３勝２敗で王手をかけたア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦が１９日（日本時間２０日）、ブルージェイズの本拠地で行われ、ブルージェイズが２回にマリナーズの守備陣の乱れをついて２点を先取した。先発は新人イエサベージ。第２戦では５回途中５失点で敗戦投手となったが、この