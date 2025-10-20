「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）リーグ王者のソフトバンクが初戦でサヨナラ勝ちするなど２連勝で一気に王手をかけたが、４連勝しか生き残る道がなくなった２位・日本ハムが土俵際から怒とうの３連勝。アドバンテージを含めた通算成績は３勝３敗となり、日本シリーズ進出球団は最終第６戦の結果次第となった。ソフトバンクは勝つか引き分け、日本ハムは勝つしか