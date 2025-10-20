秋華賞を制し、牝馬2冠を達成したエンブロイダリー（牝3＝森一）は激闘から一夜明けた20日、滞在先の栗東トレセンで静養した。レース当日の午後7時に帰厩。担当の及川厩務員は「馬運車の中もいい子で、飼い葉もしっかり食べていた」と報告。オークスから巻き返した要因について「装鞍所で一人で引けなかったオークスの時より精神状態は凄く良かった。ゲート裏では肩を叩きながら“大丈夫だよ”“怖くないよ”と声を掛けていた