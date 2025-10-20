野球評論家として活躍する元捕手の西山秀二さん（５８）は南海（現ソフトバンク）、広島、巨人の３球団で２０年にわたって現役生活を送った。大阪・上宮高から１９８５年度のドラフトで南海から４位指名されてのプロ入りだった。高校野球を終えて野球を続けていくにあたり、西山さんには、どうしても譲れないことがあった。当時の監督にきっぱりと伝えたこだわりとは何だったのか。◇◇夏の地方大会５回戦で東海大仰星