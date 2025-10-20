韓国発のコスメブランド『BRAYE（ブレイ）』から、唇をガラスのように艶めかせる新作リップ「メルティングリップスウィート」が登場。とろけるようなテクスチャーでふっくらとした立体感を演出し、ひと塗りで透明感とツヤを叶えるプランピングリップです。2025年10月11日(土)より、全国のロフト・PLAZA・ネットストアにて先行発売スタート。今秋、心までときめくツヤリップを手に入れてみて♡ BRAYEの「メ