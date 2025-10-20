声優の森川智之が20日、インスタグラムを更新。声優で初の文化功労者に選出された野沢雅子を祝福するとともに、その謙虚さをたたえた。森川は「『ドラゴンボール』の悟空、『銀河鉄道999』の鉄郎、『ど根性ガエル』のひろし、『ゲゲゲの鬼太郎』の鬼太郎、マコさんこと野沢雅子さんが、この度、文化功労者として選出されました」と、改めて野沢の選出を紹介。「お祝いの連絡をいれたところ、夜ゆかさんからの電話。母が森川と話し