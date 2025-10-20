19日夕方、能代市二ツ井町の県道で軽貨物車がクマと衝突しました。運転していた能代市の男性にけがはありませんでした。能代警察署の調べによりますと19日午後5時45分ごろ、能代市二ツ井町字上山崎の県道西目屋二ツ井線を二ツ井町切石方向から北秋田市方向へ走っていた軽貨物車が、左側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた能代市の50代の男性にけがはありませんでした。衝突したクマの体長は約50センチだったと