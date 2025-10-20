＜富士通レディース最終日◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞トータル6アンダーで3日間を終えたルーキーの吉田鈴が、今季自己最高位の6位タイに入った。【写真】ゴージャスすぎる吉田鈴のドレス姿スタート1番からの連続バーディで、一時は優勝争いへの予感も漂ったが、4番、さらに6番のボギーで後退。その後は取って、失ってという展開が続いたが、なんとか「70」とスコアをまとめた。悔や