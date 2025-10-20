リクスタは10月15日、「2025年セ・リーグ優勝 阪神タイガース選手の珍しいレア名字ランキング」を発表した。同ランキングは、「名字由来net」Web、アプリの名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、実世帯が確認できる名字のみを集計した。阪神タイガースの出場選手登録メンバー(2025年9月7日時点)、監督、一軍コーチを対象にし、外国人選手の2名は除外している。2025年セ・リーグ優勝 阪神タイガース選手の