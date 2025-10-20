【パリ＝上地洋実】パリのルーブル美術館で１９日、４人組の窃盗団が侵入し、宝飾品８点を盗んで逃走した。美術館は開館中だったが、臨時閉館となった。盗難品の歴史的価値は高く、捜査当局が犯人の行方を追っている。仏文化省の発表などによると、窃盗団は開館直後の１９日午前９時半頃、高所作業用のクレーン車で美術館に乗り付け、窓ガラスを割って上階から侵入した。フランス王室ゆかりの宝飾品の展示室に入り、展示ケース