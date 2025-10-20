無印良品を展開する良品計画は19日、公式サイトとSNSにて、「ネットストアの物流障害」により、ネットストアで閲覧や購入ができないなど一部サービスに影響が及んでいることを発表した。【画像】無印良品、ネットストアで“物流障害”お知らせ文発表で「ネットストアの物流障害によるサービス影響のお知らせ」とし、「2025年10月19日（日）21時〜ネットストアの物流障害の影響により、現在以下のサービス・機能を停止していま