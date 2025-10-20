26回目を迎えたCEATEC。授業の一環で来場する学生の姿が目立った長年CEATECを取材している筆者が今年のCEATEC 2025で「アレ？」と思ったのは、制服姿で会場を巡る学生の姿が目立ったこと。就職活動の一環としてCEATECに来場する大学生、専門学校、高専生や高校生というのは理解できますし、最新技術を小学生以下の子どもと親が体験するのは過去にも目にしていたのですが、2025年は中学生（しかも会場のある千葉県の学校ではない！