福島県いわき市にある「アクアマリンふくしま」でこの秋、「ごんべ焼き」という食べ物が話題に。見た目は“たい焼き”そっくりなんですが、よ〜く見ると形がちょっと違うような……。○アクアマリンふくしまで「めっちゃかわいいんだが」「なんだか迫力がある」と話題アクアマリンふくしま「ごんべ焼き」こちらが、“たい焼き”ならぬ「ごんべ焼き」(450円)です。お腹にあんがぎっしり詰まっていて、美味しそうですね。たい焼きと