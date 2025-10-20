東京金急落取引所が金プラチナETF取引に関する注意喚起 東京時間09:32現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝21287.00（-743.00-3.37%） 東京金は急落。取引所が純金上場信託と純プラチナ上場信託に関して、市場価格が基準価額と比較して高い状態で推移する傾向が継続しているとの警告を発表した。 現物金ETFは年初来87％上昇し、現物プラチナETFは135％も急騰している。