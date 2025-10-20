県内で新たにクマによる人身被害が発生しました。由利本荘市で80代の男性がクマに襲われけがをしました。警察によりますと、20日午前8時半ごろ、由利本荘市矢島町坂乃下で80代の男性がクマに襲われ顔にけがをしました。男性は意識があり、会話ができる状態で、「サクラマスをとりに行ったときにクマに襲われた」と話しているということです。県内では20日、これまでに湯沢市で4人、横手市で1人がクマに襲われてけがをしています。