自己と他者を区別する「バウンダリー（境界線）」を健全に保つためにすべきこととは？（写真：ilixe48／PIXTA）自分の仕事のやり方をつい部下にも強制してしまう。あるいは、同僚が叱責されているのを見て心が締め付けられる、といった経験はないだろうか。こうした心理を読み解くキーワードが、「バウンダリー」だ。『心を病む力』（東洋経済新報社）の著者である上谷実礼氏が、他者との適度な距離感を見つけるためのバウンダリー