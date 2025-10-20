良品計画が大幅続落している。同社は「無印良品」において、ネットストアの物流障害の影響により、１９日午後９時からネットストアの閲覧や購入などのサービス・機能を停止していると発表した。事業展開への影響を懸念した売りが出たようだ。再開の予定は未定としている。 出所：MINKABU PRESS