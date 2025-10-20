ＭＴＧが５日ぶりに急反発している。前週末１７日、美容ブランド「ＲｅＦａ（リファ）」に新たなブランドライン「ＲｅＦａＭＯＮＴＥＣＡＴＩＮＩ（リファモンテカティーニ）」を加えたと発表しており、ラインアップの拡充が将来的な業績向上につながることを期待する買いを引き寄せている。新次元の美しさを提供する同ブランド第１弾となる新商品８アイテムは、ＲｅＦａブランドの旗艦店「ＲｅＦａＧＩＮＺＡ」のオ&#