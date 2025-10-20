富士紡ホールディングスに注目したい。同社の第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比２５．１％増の１９億３５００万円だった。研磨材事業では、超精密加工用研磨材の半導体デバイス用途（ＣＭＰ）が好調で、生成ＡＩの普及による広帯域メモリー（ＨＢＭ）向けなどの受注が増加している。化学工業品事業も堅調だ。２６年３月期の同利益は前期比８．１％増の７０億円と９期ぶりに最高益を更新する見