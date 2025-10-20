午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１５４７、値下がり銘柄数は４９、変わらずは１５銘柄だった。業種別では３３業種全てが上昇。値上がり上位にその他製品、サービス、電気機器、情報・通信、証券・商品、銀行など。 出所：MINKABU PRESS