高齢化が進むにつれて、白内障を発症する人の数も増加しています。今回は、具体的にどのようにして手術が行われるのか、きくな湯田眼科の湯田先生に教えてもらいました。 監修医師：湯田 健太郎（きくな湯田眼科） 浜松医科大学医学部医学科卒業、東京大学大学院医学系研究科修了。その後、横浜南共済病院、横浜市立大学附属病院、ハーバード大学医学部などで経験を積む。2021年、神奈川県横浜市に位置する「き