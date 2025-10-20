フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が、クラブのメモリアル弾を決めた。クラブ公式サイトが伝えている。エールディヴィジ第9節が19日に行われ、フェイエノールトはヘラクレスと対戦。開幕からリーグ戦9試合連続で先発出場を果たした上田が前半だけでハットトリックを達成するなど、7−0で大勝したフェイエノールトはリーグ戦3連勝を飾り、首位をキープしている。そんななか、この試合の3得点目となるアニス・ハジ