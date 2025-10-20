チリで開催されているU-20ワールドカップで、現地10月19日に決勝戦が行なわれた。最多６度の優勝を誇るアルゼンチンと、初のファイナル進出を果たしたモロッコが激突した。開始７分、モロッコがさっそくレビューをリクエスト。ロングボールに抜け出したザビリが、敵陣ボックス付近で敵GKバルビと接触して倒れる。これはレッドカードではないのか？ 主審は映像で確認後、モロッコ側に直接FKを与え、バルビにはイエローカードを