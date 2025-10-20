FIFA U−20ワールドカップチリ2025・決勝が19日に行われた。24回目を迎えたU−20ワールドカップの優勝国が決定する。アルゼンチン代表は準決勝でコロンビアとの南米対決を制し、18年ぶりに決勝へと進出。大会最多の優勝回数を誇り、今回は7度目の制覇を目指す。対するは、フランスをPK戦の末に破って決勝に駒を進めたモロッコ。こちらは史上初のU−20ワールドカップ制覇を狙う。試合は立ち上がりの12分にスコアが動く。ロン