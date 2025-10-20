2025年10月17日、財聯社は、台湾の半導体受託製造大手TSMCが最先端半導体の価格引き上げを計画する中で、クアルコムなどの大手企業が調達先をサムスンなどに変更することを検討していると報じた。記事は、業界関係者が16日に明かした話として、TSMCがすでに3ナノメートルプロセスで値上げを実施しており、クアルコムのモバイル用アプリケーションプロセッサは約16％、台湾メディアテックの半導体は約24％の製造コスト上昇につなが