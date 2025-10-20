20日10時現在の日経平均株価は前週末比1149.64円（2.42％）高の4万8731.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1547、値下がりは49、変わらずは15と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは5銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を1銘柄で160.81円押し上げている。次いでＳＢＧ が151.52円、東エレク