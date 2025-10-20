滑走路をオーバーランし、海に転落した貨物機＝20日、香港（ロイター＝共同）【香港共同】香港国際空港で20日未明、アラブ首長国連邦（UAE）ドバイからの貨物機が着陸時に滑走路をオーバーランして車両にぶつかり、車両の2人が死亡した。車両と貨物機は共に海に転落した。香港メディアが報じた。貨物機に搭乗していた4人は無事だった。貨物機は機首が岸に乗り上げた形で、後部は海に落ちている。