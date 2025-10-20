東京メトロ千代田線は、代々木公園駅での進路の安全確認のため、２０日午前９時３６分頃から全線で運転を見合わせていたが、一部区間で折り返し運転を始めた。代々木上原―霞ヶ関駅間では引き続き運転を見合わせており、全線での運転再開は午前１１時頃を予定している。