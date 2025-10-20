アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映の入場者プレゼント第2弾が発表された。第2弾は、「劇場版 呪術廻戦 0」公開時に入場者プレゼント第4弾として配布されたA4サイズの「メモリアルブック」の復刻版に決定した。25日より配布される。【画像】豪華すぎるだろ…花澤香菜、緒方恵美ら呪術声優のお祝いコメント「緒方恵美 × 花澤香菜」「中村悠一 × 櫻井孝宏」らのネタバレ有り対談や、朴性厚監督の特別インタビューや原画など