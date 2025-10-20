岡山湯郷ベル谷口博志監督 女子サッカー・なでしこリーグ1部の岡山湯郷ベルは、18日、谷口博志監督が契約終了に伴い、今シーズン限りで退任すると発表しました。 谷口監督は、湯郷ベルが2部に所属していた2023年に監督に就任し、2024年は無敗で優勝し、1部昇格を果たしました。今シーズンは、勝点28で12チーム中6位でした。 谷口監督は、「1部昇格を果たす事が1番やるべき仕事だったと思