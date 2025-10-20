岡山シーガルズ 女子バレーボールSVリーグ・岡山シーガルズは18日と19日、アウェーでPFUブルーキャッツ石川かほくと対戦するも連敗し、開幕以来4連敗となりました。 18日、シーガルズは小松原凜香(24)がチーム最多の11得点を奪いますが、攻撃力が足りずストレート負け。翌19日の試合も新加入の藤村若奈(24)を中心にアタックを決めますがストレート負け