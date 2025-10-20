公益財団法人千葉交響楽団が、恒例のニューイヤーコンサートを開催します。今回はソプラノ歌手・中江早希さんを迎え、楽団音楽監督・山下一史氏の指揮でウィンナワルツなどの名曲をお届けします☆「ニューイヤーコンサート2026」は、2026年1月10日(土)に千葉県文化会館大ホールにて開催されます。 千葉交響楽団「ニューイヤーコンサート2026」 千葉交響楽団による、毎年恒例のニューイヤーコンサート！2026年は、