一般社団法人 猪苗代観光協会は、猪苗代町内の対象宿泊施設で利用できる宿泊割引クーポン「いなわしろ宿泊割！」の秋・冬キャンペーンを開始します。楽天トラベル限定で、最大5,000円の宿泊割引が提供されます。クーポン配布は、2025年10月20日(月)10:00よりスタートです☆ 猪苗代観光協会 宿泊割引クーポン「いなわしろ宿泊割！」秋・冬キャンペーン  猪苗代観光協会が、楽天トラベル限定で「いなわしろ宿泊割！」