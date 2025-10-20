ナップ賃貸保証株式会社と株式会社みずほ銀行は、「入院医療費保証サービス『ナップメディカル』」の販売について業務提携に合意したことを発表しました。この提携により、みずほ銀行が全国の取引先医療機関に対し『ナップメディカル』の導入を提案します。患者と医療機関双方の負担を軽減する新しい保証サービスです。 ナップ賃貸保証とみずほ銀行 「入院医療費保証サービス『ナップメディカル』」販売に関する業務提携