女優・長澤まさみ（３８）が映画「おーい、応為」（公開中、大森立嗣監督）で時代劇初主演し、江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎の娘を好演している。時代劇初挑戦となった共演のＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人（２６）とそろってインタビューに応じ、お互いの俳優としての魅力や、再共演への思いを語り合った。（奥津友希乃）しとやかな着物姿の長澤と、スーツ姿の郄橋はそろって取材に応じ、写真撮影ではカメラ