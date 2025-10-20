「ＳＰＥＥＤ」メンバーで自民党参院議員の今井絵理子氏が、息子でプロレスラーとして活動している今井礼夢（らいむ）が２１歳になったことを報告した。２０日までにインスタグラムで「２１歳の誕生日を迎えた息子。幼い頃からの夢だったプロレスラーとして歩む姿は、母として大きな誇りです」と祝福。親子ショットなどを掲載し、「生まれてきてくれてありがとう。＃２１歳＃誕生日＃子どもは宝＃未来をあきらめない＃