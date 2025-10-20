シンガー・ソングライター沢田聖子（63）が19日までに自身のブログを更新。7月にコロナウイルスに感染した沢田は、後遺症についてつづった。沢田は「上咽頭治療待合室には3人ほど」とつづり「7月に罹患したコロナの後遺症3ヶ月経った今も引きずっていてまだ少し浮腫んでいる上咽頭コロナは怖いね……」と訴えた。この投稿にフォロワーからは「コロナ後遺症は大変ですね完治をめざして下さい」「仕事が歌う事で喉にトラブル