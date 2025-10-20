グラビアアイドルの新田妃奈（25）が19日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿を投稿した。新田は「関西プールフェスin琵琶湖ビーチありがとうごさいました」と感謝をつづり、水辺でのビキニショットを投稿した。新田は黒いバンドゥビキニを着用しており、デコルテから美バストが強調された挑発的なポーズをとっている。この投稿にフォロワーからは「人魚姫のようですね」「めっちゃセクシー可愛いいーっ」「女神様みたいです