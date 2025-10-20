YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』が、新たな一発撮り企画『HIGHLIGHT』を始動することが発表された。記念すべき第1弾は、21日午後10時にプレミア公開される。【動画】SKY-HI×STARGLOW「At The Last」一発撮りパフォーマンス『HIGHLIGHT』は、ダンスや楽器演奏など、さまざまなジャンルにフォーカスし、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれないアーティストの個性や、グループの中でひときわ輝く存在にスポットを当ててい