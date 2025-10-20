モデルの「めるる」こと生見愛瑠（23）が19日、インスタグラムを更新。オフィシャルファンクラブの開設を発表した。生見は「お知らせです」と書き出し、「この度。生見愛瑠オフィシャルファンクラブを開設する事になりました！！念願の、、皆さんとより近く。そしてもっと色々な事を知っていただけたらなと思ってます」と、ファンクラブの開設を発表した。続けて「ファンミでは話させてもらったんですが！ファンクラブサイトもこだ