とちぎテレビ 任期満了に伴う那珂川町の町長選挙は１９日、投開票が行われ、新人の益子 純恵氏４６歳が同じく新人との一騎打ちを制して、初当選しました。 ※投票：～１８時 開票：１９時３０分 【選管確定】 ※２０時５０分 当）益子 純恵氏４４９６票 鈴木 繁 氏３７８４票 益子氏はオール那珂川町体制で新しい風を吹かせたいとして人口減少対策や子育て・教育環境の整備など８つの分野を公約に掲げ選