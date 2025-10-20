タレントの小池里奈（32）が19日、インスタグラムを更新。オフショットを公開した。小池は「今年の秋、ちゃんと秋感ありますね？いいぞいいぞっ」とつづり、白いニット姿のあご乗せポーズを公開した。この投稿に「超カワイイ」「美しい」「ついこの前まで暑かったのでどうなるかと思いましたが、秋、来ましたね」「めちゃめちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。