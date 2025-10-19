とちぎテレビ 任期満了に伴う那須烏山市の市長選挙は１９日、投開票が行われ、現職の川俣 純子氏・６５歳が平成の大合併以降で最多の四つ巴の戦いを制して３回目の当選を決めました。 ※投票＝～１８時 開票＝２０時 【選管確定】※２１時２４分 当）川俣 純子氏５８４８票 青木 敏久氏４５５２票 佐々木 豊氏１２２９票 小川 雅幸氏 ８１０票 川俣氏は一部で見直しの声が出ている新庁舎の整備について「スピ