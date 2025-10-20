勤務先の保育園に火をつけたとして、保育士の女が逮捕されました。保育士の今成沙弥香容疑者（31）は18日夜、埼玉・松伏町の保育園に侵入して火をつけた疑いが持たれていて、職員室と図書室のカーペットの一部が燃えました。警察が防犯カメラの映像を解析するなどした結果、今成容疑者の関与が浮上したということです。今成容疑者は、この保育園に10年以上勤めていて、調べに対して「人間関係に嫌気が差した」などと容疑を認めてい