元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が19日までに、インスタグラムを更新。18日、千葉・幕張メッセでファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」に出演したことを報告した。森は「ガルアワ今回もMCありがとうございましたきらきらの1日楽しかったです」とコメントし、当日の衣装姿を投稿した。森はホルターネックのトップスを着用。背中から二の腕にかけての美しい素肌をあらわにした